УМЕР ЮНЫЙ РЕКОРДСМЕН КНИГИ ГИННЕСА ИЗ СЕРГЕЕВКИ

В пятницу, 14 декабря, умер 15-летний Дмитрий Ружевич, который был самым юным в Украине директором частной библиотеки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
«Наш юный рекордсмен Дима Ружевич из села Сергеевка Донецкой области, самый молодой в Украине директор частной библиотеки, мужественный мальчик, который всю свою короткую жизнь боролся с болезнью, вчера покинул этот мир… Его имя навсегда останется в Национальном Реестре Рекордов в категории «дети» как гордость всей Украины», – говорится в сообщении.
Благодаря 13-летнему на тот момент школьнику из Сергеевки удалось создать частную библиотеку, которая насчитывает более двух тысяч экземпляров книг и которой могут пользоваться все жители данного населенного пункта.
Как отмечается, Дима умер в больнице города Славянска. В девятимесячном возрасте врачи диагностировали у него спинальную атрофию Верднига-Гофмана, и с тех пор мальчик был прикован к инвалидной коляске.
Національний Реєстр Рекордів з невимовним смутком повідомляє про величезну втрату в рядах рекордсменів, досягненнями…
Опубліковано Вєтровою Ланою Субота, 15 грудня 2018 р.