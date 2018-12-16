ГОРОСКОП НА 16 ДЕКАБРЯ

Овен
Будьте терпеливы. И все, что вы хотите сбудется.
Телец
Рабочая неделя будет трудной. Но вознаграждение не заставит себя ждать.
Близнецы
Атмосфера вокруг будет предсказывать вам изменения. Счастье – рядом.
Раки
Внутреннее напряжение может вывести из строя. Контролируйте себя.
Лев
Удачный день для планирования будущего.
Дева
Отличное время для отдыха. Скорее уходите в отпуск.
Весы
Уделите внимание своим увлечениям. Посмотрите хорошее кино.
Скорпион
Важный день для новых знакомств. Они повлияют на будущее.
Стрелец
Доверяйте только проверенным партнерам. Успех гарантирован.
Козерог
Родные удивят вас сюрпризом. День будет удачным.
Водолей
На работе от вас ждут инициативы. Записывайте новые идеи.
Рыбы
Очень насыщенный день на приятности.