ГОРОСКОП НА 15 ДЕКАБРЯ

Овен
Не отказывайтесь от друзей. Если вы будете уделять немного времени и им, то не пошатнете этим свои отношения с любимым.
Телец
Если надумаете принимать серьезное решение, то делайте это в спокойной обстановке. Прекратите тратить свои нервы попусту.
Близнецы
Если у вас появится возможность что-то кардинально изменить, то смело решайтесь на этот важный шаг.
Рак
Вам предстоит сегодня сделать выбор. Раки не любят такие моменты, но периодически они все равно будут происходить, смиритесь и попробуйте не совершить ошибку.
Лев
Только тогда, когда вы отпустите человека из прошлого, сможете начать жить так, как желаете. Вопреки всему подумайте о том, что может сделать вас счастливым сейчас.
Дева
Шаг за шагом переходите на правильное питание. Также сегодня Девам лучше завести серьезный разговор с любимым человеком о развитии отношений.
Весы
Результаты вашего труда скоро проявят себя. Вы получите долгожданное признание со стороны начальства. Субботний вечер посвятите чтению увлекательной книги.
Скорпион
К праздникам нужно все успеть. Начните планировать все прямо сейчас. Все блюда можно приготовить быстро, главное – понять, что именно хотят ваши гости.
Стрелец
Вы слишком устали от ожидания ответа от одного человека. Лучше откиньте все плохие мысли и займитесь более важными делами.
Козерог
Ваша гордость была задета, но вы должны понять, как можете загладить конфликт. Друг, с которым вы поспорили, сказал все сгоряча и скоро попросит прощения.
Водолей
Не спешите, чтобы не совершить ошибку. Ваши действия под пристальным присмотром вашей половинки. Не разочаруйте ее.
Рыбы
Попробуйте смотреть на все проще. Таким образом сможете открыть для себя новые грани. Сегодня посвятите день домашних хлопотам.