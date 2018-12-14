834 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ТА ОРЕНДИ ПОПОВНИЛИ МІСЦЕВІ СКАРБНИЦІ ДОНЕЧЧИНИ

Власниками та орендарями земельних ділянок Донецького регіону з початку 2018 року сплачено на 21,5 млн грн більше плати за землю, ніж за відповідний період минулого року. Сплачена цьогоріч сума податку перевищує 834,4 млн гривень.
Переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які перерахували 685,8 млн грн земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. Натомість, фізичні особи перерахували за землі – 148,6 млн гривень.
Найбільші суми сплачені до місцевих бюджетів м. Маріуполя – 212,8 млн грн, Добропільського району – 96,4 млн грн, м. Краматорськ – 90,4 млн грн, та Слов’янського району – 87,6 млн гривень.
Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання своїх обов’язків щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль з місцевою владою регіону в напрямку легалізації земельних відносин.
Нагадуємо, що плата за землю включає в себе два види обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату. Перший сплачують власники землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи.