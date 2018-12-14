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2 ГРАБЕЖА ЗА 2 ЧАСА: ПОЛИЦИЯ ПОКРОВСКА ПРОВОДИТ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПО РОЗЫСКУ ПРЕСТУПНИКОВ

14.12.2018 Новини Комментариев нет

Ломбард в Покровске и магазин в Белозерске —  один за другим, совершены два резонансных ограбления, передает Donbass.live.

Около 5 часов вечера в ломбард «Благо», расположенный в Покровске по улице Железнодорожной вошел мужчина, лицо которого закрывал шарф. В руках посетитель держал молоток, которым разбил витрину и забрал оттуда заложенные ценности. С похищенным преступник скрылся.

Спустя 2,5 часа похожее ограбление произошло в Белозерске под Добропольем. Там мужчина в маске-балаклаве зашел в магазин «Крамниця» на улице Маяковского. Угрожая продавцу ножом, он забрал 8000 гривень выручки и скрылся.

Как стало известно Donbass.live из собственных источников, начата спецоперация по задержанию преступников.

 

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