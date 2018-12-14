14 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — памятная дата Украины, которая отмечается ежегодно 14 декабря.
26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС. С целью достойного празднования мужества, самоотверженности и высокого профессионализма участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и в поддержку инициативы общественных организаций и Министерства труда и социальной политики Украины, 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины № 945/2006 и была учреждена сегодняшняя памятная дата — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (второе название праздника — «День ликвидатора»).
Дата празднования — 14 декабря — день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Вообще строительство саркофага было закончено 30 ноября 1986 года, а 14 декабря в газете «Правда» было напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений. И сегодня в этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии, — митинги, возложения цветов к памятникам ликвидаторам, молебны и другие акции памяти.
Специалисты, считающие 14 декабря своим праздником, уже давно называют этот день Днем ликвидатора. Еще в 1986 году участники ликвидации собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу. В 1994 году общественные организации чернобыльцев Украины обратились с письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в календаре день участников ликвидации чернобыльской катастрофы.