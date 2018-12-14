СТАЛИ ВІДОМІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

15 листопада 2018 року Краматорською пересувною машиною-лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря в Покровському районі за участю спеціаліста відділу з питань екології, природних ресурсів та юридичної роботи управління агропромислового розвитку Покровської райдержадміністрації були проведені виміри впливу діючих джерел забруднення на стан атмосферного повітря, повідомляється на сайті РДА у Фейсбук.
Спостереження відбувалися в трьох точках відбору зразків повітря, а саме: с.Звірове вул.Сазонова, 138 та вул.Сазонова, 108, а також с.Рівне вул.Центральна, 2а. Дослідження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідриду, аміаку, сірководню та фракціям пилу, які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостереження перевищення гранично допустимої концентрації було зафіксовано за вмістом пилу РМ2.5 — речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5мкм у с.Звірове по вул.Сазонова, 108 та в с.Рівне.