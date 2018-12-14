РАДА УЗАКОНИЛА ВИСКИ

Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие «виски».
Соответствующий закон с изменениями в Налоговый кодекс из «бюджетного пакета» обнародован на сайте парламента и в газете «Голос Украины».
Документ устанавливает, что виски – это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.
Кроме того, в законе разграничено понятие «спирт этиловый денатурированный» и «спирт этиловый не денатурированный».
Напомним, Верховная Рада в марте-2018 упростила получение лицензии на выпуск алкогольных напитков для небольших производителей винодельческой продукции. Под небольшими производствами винодельческой продукции имеются в виду предприятия, которые производят виноградные, плодово-ягодные вина и медовые напитки из материалов исключительно собственного производства. Виноград, ягоды и мед для таких виноматериалов также должны быть собственного производства.
Как известно, винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны, где растут урожаи винограда.