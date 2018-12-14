НЕЗАКОННА ПОРУБКА ДЕРЕВ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСНИЦТВА МОЖЕ КОШТУВАТИ «ЛІСОРУБУ» 5 РОКІВ УВ’ЯЗНЕННЯ

Великоновосілківським відділом Красноармійської місцевої прокуратури спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного мешканця с. Времівка Великоновосілківського району.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 листопада чоловік, раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним зберіганням наркотиків, вирішив без передбаченого законом дозволу здійснити порубку дерев на околиці с. Новоочеретувате. Для цього він, «озброївшись» бензопилою, прийшов на територію, яка належить Великоновосілківському лісництву державного підприємства «Великоанадольське лісове господарство», де незаконно спиляв кілька сосен.
Незаконні дії зловмисника, якими заподіяно шкоду державі на загальну суму понад 6 300 грн, були припинені працівниками поліції. Крім того, при огляді його речей виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з наркотичним засобом канабісом, який він зберігав для особистого вживання.
Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи перевезення наркотичних засобів без мети збуту, вчинене повторно) КК України.
За санкціями статей обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області