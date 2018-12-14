З 1 СІЧНЯ НА ПЕНСІЮ В 60 РОКІВ ЗМОЖУТЬ ВИЙТИ ТІЛЬКИ ТІ, ХТО ЗАРОБИВ 26 РОКІВ СТАЖУ

В Україні з 1 січня 2019-го на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто заробив як мінімум 26 років стажу. Іншим доведеться трудитися до 63 і навіть 65 років. Із 2019-го всі, хто заробив менш як 15 років стажу, не можуть претендувати на пенсію.
Про це йдеться в прийнятому законі “Про підвищення пенсій.
60-річні українці, які 2019-го матимуть лише 15 років стажу, зможуть вийти на заслужений відпочинок у 65 років. Ті, у кого від 16 до 25 років стажу – у 63 роки.
Поступово вимоги підвищуватимуть – на 12 місяців щорічно до 2028-го. Ідея пенсійної реформи проста – той, хто працював, виходить на пенсію вчасно. Якщо працював, але менш як 35 років (до 2028-го), заслужений відпочинок переноситься.
У Міністерстві соціальної політики підрахували, що 2028-го тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта працюватиме до 63 і 65 років. Фактично кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, ростиме щороку. Число тих, хто вийде на пенсію в 65 років, зміниться за 10 років незначно.
Якщо цьогоріч буде 4%, то через 10 років – всього 5%.
Пов’язано це з тим, що мінімальні вимоги для отримання пенсії в 65 років не змінюються. Досить відпрацювати всього лише 15 років. Водночас кількість українців, які вийдуть на пенсію “вчасно”, скоротиться з 70% до 55%.
Таке нововведення призведе до різкого зростання числа українців, які офіційно “втратили працездатність”, але при цьому не отримують пенсію і змушені продовжувати працювати.