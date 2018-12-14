ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ СПРИЧИНИВ СМЕРТЕЛЬНІ ТРАВМИ ТОВАРИШЕВІ, ПОКАРАНО 8 РОКАМИ УВ’ЯЗНЕННЯ

8 років позбавлення волі – саме такий вирок оголосив суд у справі мешканця Краматорська, який обвинувачувався у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, тобто у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку, від яких той помер у лікарні.
Суд встановив, що пізно ввечері 12 серпня 2017 року 27-річний чоловік разом із приятелем розпивали спиртні напої за столиком поблизу одного з приватних будинків. Коли до них приєднались знайомі чоловік і жінка, між ним та гостем виникла сварка, під час якої зловмисник умисно наніс останньому два удари кулаком в обличчя. Не утримавшись на лавці, чоловік впав, а нападник наніс йому ще кілька ударів по голові і тілу ногами.
У подальшому він запропонував гостю пройтись по вулиці та в ході «прогулянки» знову накинувся на нього з кулаками, а після того, як той впав, добивав ногами по життєво важливих частинах тіла. В результаті отримання закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку з розтрощенням мозкової речовини, переломів кісток носу та чисельних забоїв тіла потерпілий через тиждень помер у травматологічному відділенні міської лікарні.
Краматорська місцева прокуратура навела достатньо аргументованих доказів провини чоловіка, який раніше вже мав проблеми із законом, у скоєнні зазначеного злочину – вони й лягли в основу винесення обвинувального вироку.
Прес-служба прокуратури Донецької області