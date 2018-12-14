ЗА БОРГИ ПО КОМУНАЛЦІ УКРАЇНЦІВ ШТРАФУВАТИМУТЬ

В Україні з нового року, згідно з законом про житлово-комунальні послуги, за борги по комуналці будуть нараховувати пеню. Розмір пені складе 0,01% за кожен день прострочення після 20 числа місяця.
Такі нововведення набудуть чинності з січня 2019 року. Щоб хоч якось дисциплінувати українців депутати придумали вести штрафні стягнення, так як сукупний борг за комунальні послуги з кожним роком зростає. Варто врахувати, що така практика давно введена в європейських країнах. Злісних неплатників не тільки штрафують, а й відрізають від водопостачання та опалення.
Несвоєчасна оплата за комунальні послуги призводить до великих проблем у всій житлово-комунальній сфері. Так, якщо користувачі не платять за воду, підприємство, яке займається водопостачанням, не зможе вчасно заплатити за електроенергію.
Нагадаємо, що з нового року українці отримуватимуть дві платіжки за електроенергію. Згідно з новими правилами з 2019 року розпочинається новий етап створення ринку електроенергії для приведення його до європейських стандартів. Також, слід нагадати, що українці зможуть отримати заощаджену в опалювальний сезон субсидію у вигляді «живих грошей» в 2019 році.