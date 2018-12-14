ДВОМ ПІДЛІТКАМ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ В ПОГРАБУВАННІ ЧОЛОВІКА

За погодженням ювенального прокурора Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Дзержинський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту двом неповнолітнім, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 7 грудня компанія неповнолітніх у вечірній час вживала спиртні напої біля одного з магазинів у смт. Північне м. Торецька. 16-річний юнак, побачивши поряд чоловіка, що розпивав алкоголь в іншій компанії, запропонував двом своїм товаришам пограбувати його. На пропозицію погодився 15-річний підліток.
Юні зловмисники наздогнали обрану жертву, штовхнули у спину та, збивши з ніг, дістали з карманів куртки і брюк потерпілого мобільний телефон та грошові кошти у сумі 500 грн, які одразу пішли витрачати на ігрових автоматах, де їх було затримано поліцейськими.
На теперішній час обом неповнолітнім повідомлено про підозру в скоєнні зазначеного кримінального правопорушення. Досудове слідство триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області