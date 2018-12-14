ГОРОСКОП НА 14 ДЕКАБРЯ

Овен
Не оглядывайтесь назад, поверьте в свою удачу. Ваше будущее зависит от того, насколько сильно вы сможете поверить в самого себя.
Телец
Этот день идеален для того, чтобы приобрести себе что-то новое. Возможно, вы давно хотели обновить гардероб?
Близнецы
Было бы желание – и горы можно свернуть. Близнецы, постарайтесь предусмотреть все неожиданные моменты, которые могут с вами произойти.
Рак
Раки, сегодня у вас возникнет серьезный конфликт с руководителем. Будьте объективны и здраво оценивайте информацию.
Лев
Ваше состояние здоровья будет зависеть от вашего эмоционального фона. Львам необходимо научиться брать под контроль внутреннее состояние.
Дева
Постарайтесь видеть больше хорошего в буднях. А если они слишком серые, вы всегда можете добавить красок от себя.
Весы
Не будьте безразличны к проблемам вашего любимого человека. Даже если нет возможности помочь, поддержите.
Скорпион
Ваш юношеский задор влюбляет, но иногда вы перебарщиваете. Обращайте особое внимание на то, что и кому вы говорите.
Стрелец
Совсем скоро вы устроите незабываемую вечеринку. Постарайтесь грамотно все рассчитать, чтобы потом не попасть в долговую яму.
Козерог
Прислушивайтесь к советам от сотрудников, которые выше по должности. Никто не хочет обижать Козерогов, коллеги искренне хотят помочь.
Водолей
Рискуйте, живите, не позволяйте себе стоять на месте. Совсем скоро вы встретите человека, который полюбит вас всем сердцем.
Рыбы
Вторая половинка Рыб хочет приключений и добавить остроты в ваши отношения. Поддержите ее.