ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 ГРУДНЯ 14.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців1955 — членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об’єднане Королівство Лівія, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспаніська Держава1958 — третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки)1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)1962 — американська автоматична міжпланетна станція «Марінер-2» стала першим апаратом, який долетів до Венери1989 — Роман Гнатишин призначений генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990).1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня Don’t Speak гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу «Аль-Багдадія» Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами «Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!»2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution2012 — сталася стрілянина у Сенді-Гук Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ