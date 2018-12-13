ГОРОСКОП НА 13 ДЕКАБРЯ

Овен
С самого утра день не пойдет как надо. Все будет валиться из рук, и вы впадете в легкую депрессию. Не переживайте, это просто плохой день, а жизнь – прекрасна!
Телец
Если соскучились по человеку, то не молчите об этом. Попробуйте организовать долгожданную встречу и сказать все, что так давно хотели.
Близнецы
Не стоит себя обманывать, работа не по призванию делает вас несчастным человеком. Близнецы, снимите оковы и живите счастливо.
Рак
Вы занимаетесь пустым самобичеванием. Зачем вы это все делаете? Раки, прекратите себя мучить.
Лев
Вы попали под влияние собственных иллюзий. Не верьте всему, что говорят окружающие люди. Иногда необходимо выкидывать розовые очки.
Дева
Наладьте отношения со старым знакомым. Он то и дело пытается с вами связаться, перестаньте быть настолько черствым.
Весы
Целый день вы будете ходить с ощущением того, что может произойти что-то невероятное. Внутреннее чутье вас не подведет, к вечеру чудо случится с вами.
Скорпион
Не отменяйте встреч без особых на то причин. Деловые партнеры могут подумать, что вы безответственный человек, и прекратить с вами сотрудничество.
Стрелец
Если и дальше будете играть в данные игры, получите плохое настроение. Не стоит общаться с людьми, от которых веет холодом.
Козерог
Решайте все вопросы с планами на выходные уже сейчас, чтобы успеть спланировать. Козероги ведь не хотят в новогоднюю ночь сидеть дома?
Водолей
Любите и будьте любимы. Звезды советуют вам открыть сердце чувствам. Совсем рядом ходит ваша судьба.
Рыбы
Верьте в общее дело, это прямой путь к успеху. Рыбы, не забудьте отдохнуть перед важным событием.