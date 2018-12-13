13 ГРУДНЯ УКРАЇНЦІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Щорічно 13 грудня християни вшановують Андрія Первозванного, як першого із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Також, за легендою, він був рідним братом апостола Петра.
Згідно з Євангелієм від Іоанна, він першим був покликаний Спасителем, від чого і був названий Первозванним. Андрій був рідним братом апостола Петра. До прийняття християнства вони були рибалками, народилися в невеликому містечку Віфсаїді, розташованому на північному березі Галілейського озера. Подорослішавши, переїхали в Капернаум, де продовжували займатися риболовлею.
З юних років Андрій вирішив присвятити себе служінню Богу. Він зберігав цнотливість і відмовлявся вступати в шлюб. Дізнавшись про те, що на річці Йордан Іоанн Хреститель закликає до покаяння і проповідує про прихід Месії, Андрій залишив свій будинок і майно і відправився до нього. Незабаром юнак став найближчим учнем Христа і першим з апостолів пішов за Ним, а потім привів до Нього свого рідного брата Симона, майбутнього апостола Петра.
В цей день, як і в інші великі церковні свята — не можна займатись хатньою роботою, прибиранням, ремонтом. Особливо шити, ткати і прясти. Інколи, заборона продовжувалася аж до Водохреща. Адже вважалось, що так нитками можна заплутати свою долю.З іншого боку, діє категорична церковна заборона на усі гадання. Проте, її мало хто дотримується, тож давня традиція продовжує своє життя.
Прикмети на Андрія 13 грудня:
- Якщо у цей день піде сніг і не розтане, то він буде лежати ще 110 днів.
- Перед тим, як набрати з ополонки води, її слухали. Якщо чувся шум, заметілі, а якщо стоїть тиша, то зима буде спокійною.
- Якщо у цей день морозно, але ясно, до доброго і гарного врожаю.
- Якщо в Андріїв день вогонь у печі горить червоним полум’ям, то скоро почнеться зима, а якщо білим – відлига.
- Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде – холодна й сніжна.
- Якщо тиха вода – хороша зима, шумна – тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі.