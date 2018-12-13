ПОЛІЦІЯ ВИЛУЧИЛА НАРКОТИКИ, ЯКІ ЗБЕРІГАЛИСЯ «ДЛЯ ВЛАСНОГО ВЖИВАННЯ» У ТРЬОХ ГРОМАДЯН

Мешканці Авдіївки, Білозерського та Мирнограду зберігали наркотичні речовини для власного вживання. Наркотики вилучені, а їх власникам загрожує кримінальна відповідальність.
Під час патрулювання вулиць м. Білозерське співробітниками Добропільського відділення поліції був зупинений для перевірки 36-річний місцевий мешканець. В ході розмови з чоловіком з’ясувалося, що він має при собі марихуану. Зі слів порушника, у вересні поточного року він знайшов дикорослий кущ коноплі, зірвав та виготовив з неї марихуану «для себе».
Аналогічне правопорушення виявили Мирноградські поліцейські під час патрулювання вулиць міста. Правоохоронці помітили на зупинці громадського транспорту чоловіка, який уникав зустрічі з ними. З’ясувалося, що 41-річний місцевий житель має при собі марихуану. Чоловік пояснив, що знайшов наркотик та залишив собі для власного вживання.
А співробітники поліції Авдіївки доставили до відділення поліції 31-річного чоловіка, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду особистих речей доставленого був виявлений згорток з речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну. Пояснювати звідки у нього виявлена речовина, чоловік не став.
В усіх випадках наркотики вилучені та направлені на експертизу, а відносно їх власників відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області