ПОКРОВСЬКІ БОКСЕРИ УСПІШНО ВИСТУПИЛИ НА ЗМАГАННЯХ У М.КОЛОМИЯ

З 05.12.18 по 09.12.2018 в м.Коломия Івано-Франківської області пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків 2005-2006 рр.н., пам`яті Заслуженого Майстра Спорту України з боксу – Андрія Федчука. Покровські боксери показали гарні результати. У доробку наших спортсменів наступні місця:
1м. — Чубревічев Ренат, 37 кг (тренер – Карімов Б.А., Жигжжавин С.Д.)
1м. — Наумов Максим, 59 кг (тренер – Карімов Б.А., Жигжжавин С.Д.)
3м. — Муквич Данило, 48 кг (тренер – Швайко О.А.)
5 м. – Потапов Дмитро, 43 кг (тренер – Карімов Б.А., Жигжжавин С.Д.)
Тренери та спортсмени вдячні ПМЦФЗН «Спорт для всіх» за надану допомогу для участі у змаганнях та всебічну підтримку спортсменів міста Покровськ!