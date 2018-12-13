НАМАГАЮЧИСЬ РОЗБЛОКУВАТИ БАНКІВСЬКІ КАРТКИ МЕШКАНЦІ ПОКРОВСЬКА ВТРАТИЛИ 43 ТИСЯЧІ

38 тисяч гривень зникли з банківського рахунку 44-річного покровчанина одразу після телефонної бесіди із незнайомцем, який назвався співробітником банку та пообіцяв допомогти розблокувати начебто «заблоковану карту». В таку саму пастку потрапила й 61-річна пенсіонерка з Покровська. Діючи за «підказками» невідомого, жінка залишилась без своїх заощаджень. Правоохоронці встановлюють осіб зловмисників.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся місцевий мешканець, який поскаржився на те, що невідома особа незаконно заволоділа його грошима. З’ясувалось, що потерпілий став жертвою шахрайської схеми, коли людина отримує смс-повідомлення про заблокування банківської картки і номер телефону менеджера, який «допоможе вирішити дану проблему». Так, покровчанин передзвонивши на вказаний номер, почув підтвердження від «співробітника банку» про заблокування карти та чіткі вказівки щодо її розблокування. Потерпілий виконав усі настанови та почув, що карта вже відновлена і нею можна користуватися. Наступного дня чоловік з’ясував, що з його банківського рахунку зникло 38 тисяч гривень. Ошуканий містянин звернувся до поліції.
В таку саму «пастку» потрапила і 61-річна жителька Покровська, яка так само діяла за підказками невідомого. Жінка повідомила аферисту всю особисту інформацію, і в результаті з її банківського рахунку зникло 5 тисяч гривень. Виявивши це, потерпіла звернулось до поліції.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
Поліцейські ще раз звертаються до громадян: співробітники банків ніколи не перевіряють особисту інформацію своїх клієнтів по телефону. Тож, не повідомляйте свої дані незнайомцям і не відповідайте на смс сумнівного характеру.
Покровський відділ поліції
Донецької області