З ПОЧАТКУ РОКУ БІЗНЕС ДОНЕЧЧИНИ СПЛАТИВ БІЛЬШЕ 4 МЛРД ГРН ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Фіскальною службою Донеччини з початку 2018 року забезпечено надходження 4,1 млрд грн податку на прибуток підприємств, що в два рази, або на 2,8 млрд грн більше минулорічних надходжень. З них до держбюджету спрямовано 3,8 млрд грн, а до місцевих скарбниць – 0,4 млрд гривень.
За 3 квартали 2018 року податкові зобов’язання з податку на прибуток склали 423,1 млн гривень. Завдяки плідній праці фахівців ГУ ДФС у Донецькій області забезпечено зростання нарахувань на 142 млн грн у зрівнянні з аналогічним періодом минулого року. У порівнянні з І півріччям 2018 року 49 підприємств забезпечили зменшення збитків на загальну суму 997 млн гривень. Крім того, по 13 підприємствах ліквідовано збитки повністю на 14,3 млн гривень.
Також державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 13,5 млн гривень.
Найвагоміший внесок по сплаті податку на прибуток забезпечили підприємства вугледобувної галузі на загальну суму 135 млн грн та підприємства добувної галузі (інші корисні копалини) – на 53,5 млн гривень.
Фіскальна служба Донеччини висловлює свою вдячність платникам податків за сумлінне виконання своїх податкових зобов’язань перед державою.