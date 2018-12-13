ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 ГРУДНЯ 13.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1958 — американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані1981 — остерігаючись щораз більшої популярності незалежного профспілкового об’єднання «Солідарність» і запобігаючи інтервенції в Польщу збройних сил СРСР, голова Ради Міністрів країни генерал Войцех Ярузельський ввів у Польщі воєнний стан. Він був призупинений 31 грудня 1982 і скасований 22 липня 1984.1992 — в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на котрій було прийнято компромісні рішення з усіх найважливіших спірних питань: сума внесків найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції і Португалії — була зменшена з урахуванням їх економічних можливостей, узгоджено ряд економічних заходів для подолання спаду економіки, а відмова Данії увійти у валютний Європейський Союз перестала бути перешкодою для подальшої інтеграції країни в об’єднану Європу.1994 — у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті. Першим директором консорціуму було обрано піонера вебу англійця Тіма Бернерса-Лі.2004 — Андрій Шевченко став володарем «Золотого м’яча» Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ