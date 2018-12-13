БІЛЬШЕ 200 ОДИНИЦЬ ЗБРОЇ ТА 90 ТИСЯЧ БОЄПРИПАСІВ ВИЛУЧИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДОНЕЧЧИНИ З ПОЧАТКУ РОКУ

Лише цієї доби співробітники поліції роззброїли 7 громадян та запобігли вибуху. Такі перші результати операції з протидії незаконному обігу зброї, яка триває на території Донеччини, а також п’яти сусідніх областей.
Оперативно-профілактичні заходи, ініційовані Департаментом карного розшуку Нацполіції,спрямовані на вилучення нелегальної зброї та запобігання злочинам, вчиненим з її використанням.
За добу поліцейські врятували щонайменше два життя. Так, вчора, 11 грудня, співробітники Костянтинівського відділення поліції, своєчасно прибувши за викликом, не дали підірвати гранату у приватному будинку в селищі Довга Балка.
Поліцейські затримали зловмисника, який погрожував гостю вибухом.
Дільничні офіцери Торецька, патрулюючи прифронтове селище Залізне та спілкуючись з громадянами, отримали інформацію, що один з жителів ховає зброю.
У кухні 38-річного господаря виявили постріл до гранатомету. Зловмисник пояснив, що напередодні знайшов боєприпас у лісосмузі та залишив її собі «про всяк випадок».
Можливій трагедії поліцейські запобігли і в Слов’янську, вилучивши гранату вдома у 19-річноїдівчини. З її слів, гранату РГД-5 вона знайшла після від’їзду квартирантів. Замість того щоб негайно повідомити поліцію про небезпечну знахідку, жителька зберігала її в своєму будинку.
За зберігання автоматних набоїв та наркотиків притягується до відповідальності житель Новогродівки. А ось мирноградець виявився більш відповідальним та добровільно здав до поліції пакет з патронами, що знайшов в лісопосадці.
Бойові припаси вилучені. За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Право бути звільненим від покарання громадянам гарантує добровільна видача зброї правоохоронним органам.
Якщо ви є власником нелегальної зброї або маєте інформацію про місця її зберігання , зверніться до поліції за телефоном 102 або у територіальні підрозділи дозвільної служби.
11 місяців 2018 року поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 200 одиниць вогнепальної зброї, понад 800 гранат, більше 85 тисяч патронів та 192 кг вибухових речовин.
Відділ комунікації поліції
Донецької області