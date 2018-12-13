БРИДЖИТ БАРДО ПРОСИТ ПОРОШЕНКО СПАСТИ ЗВЕРЕЙ ИЗ ЧАСТНОГО ЗООПАРКА В ПОКРОВСКЕ

Знамениткая французская актриса Бриджит Бардо написала открытое письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором просит использовать свое влияние, чтобы спасти диких животных из частного зоопарка в Покровске, Донецкой области.
Об этом сообщает в Twitter Фонд по защите животных Бриджит Бардо.
«Меня проинформировали об ужасных условиях содержания диких животных в частном зоопарке Покровска. Животные там умирают от голода и холода. Кроме того, их содержат без должной ветеринарной помощи и в абсолютно непригодных для жизни клетках. Этим, владельцы зоопарка, подвергают опасности не только себя, но и окружающих», — подчеркивает актриса.
По ее словам, такое отношение к животным наносит значительный урон репутации Украины, так как подрывает веру людей, что в стране уважают и чтят европейские ценности. «…В частности статью 13 Лиссабонского договора, в которой говорится, что животные являются живыми существами, и что реализация политики Европейского союза должна в полной мере защищать животных», — пишет Бриджит Бардо в открытом письме, оригинал которого был отправлен послу Украины во Франции.
«Вот почему я призываю вас, господин Порошенко, срочно действовать и отдать приказ о немедленном спасении и перемещении в подходящее место всех животных, содержащихся у Игоря Падалко», — отметила Бриджит Бардо.
Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил, что 12 медведей и шесть львов из частного зверинца в Покровске, владелец которого не в состоянии обеспечить должные условия содержания животных, на время передадут Киевскому зоопарку.
По его словам, данное решение было согласовано с владельцем зверинца Игорем Падалко.
«Благодаря вмешательству министра (главы Минприроды Остапа Семерака, — ред.) есть договоренность о том, что львы и медведи будут перевезены в Киевский зоопарк — на период, пока Игорь Падалко не создаст для них соответствующие условия», — написал Куць.