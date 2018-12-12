У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУДЕТЬСЯ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОГО КІНО

«Дні українського кіно» — це серія кінопоказів, що проходять у регіональних містах, де немає кінотеатрів. На гостей заходу чекають професійне кінообладнання та нові українські фільми.
Фестиваль організовує Molodist Kyiv International Film Festival за підтримки Міністерства інформаційної політики України.
Кінопокази у Покровську пройдуть з 13 по 17 грудня:
13 грудня, 18:00, «Чужа Молитва» (реж. Ахтем Сеітаблаєв, 2017), вікове обмеження — 12+.
14 грудня, 18:00, «Дякую» (реж. Дзен Євстигнєйкін, 2018); «Війна химер» (реж. Анастасія та Марія Старожицька), вікове обмеження — 16+.
15 грудня 18:00, Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» (реж. Олег Маламуж, 2018).
16 грудня, 18:00, «Сторожова Застава» (реж. Юрій Ковальов, 2017).
17 грудня, 18:00, «Кіборги», (реж. Ахтем Сеітаблаєв, 2017), вікове обмеження — 16+.
Покази відбудуться у Покровському центрі творчості та дозвілля (вул. Поштова, 13), вхід вільний.