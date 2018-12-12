У ПОКРОВСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРОЙШОВ СЕМІНАР З БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

В межах виконання Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва Донецької області на 2017-2018рр проводяться цикли безкоштовних семінарів з бізнес-планування. 11 грудня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості один із таких семінарів провела Донецька Торгово-промислова палата при підтримці Донецької державної обласної адміністрації на тему: «Використання інструментів бізнес-планування та проектної діяльності у стратегічному плануванні підприємницької діяльності». У семінарі взяли участь особи, яких зацікавила вказана тематика, а саме: безробітні, підприємці-початківці, а також представники місцевого самоврядування.
Під час заходу слухачі дізналися про доцільність використання бізнес-планів для здійснення бізнесу, навчилися аналізувати бізнес-ідеї та комплексно організовувати власний бізнес у рамках обраних стратегій.