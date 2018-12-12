УВАГА: НОВОРІЧНИЙ ФЕЄРВЕРК!

Наближається Новий рік. Зовсім скоро засяють яскравими кульками новорічні ялинки, на всіх чекатимуть подарунки. Розпочнуться дитячі святкові ранки, народні гуляння, буде море веселощів, яскравих вогнів, ну і, звичайно, феєрверків.
Найулюбленішими новорічними феєрверками є хлопавки, петарди, бенгальські вогники, салюти та ракети. При цьому в хороводі святкових турбот і веселощів чомусь легко забувається, що феєрверки є вогне- і вибухонебезпечними виробами, що вимагають підвищеної уваги.
На жаль, піротехніка не завжди відповідає вимогам, які висуваються до неї.
Тому рятувальники ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області звертаються до громадян з проханням:
КУПУЮЧИ ПІРОТЕХНІЧНИЙ ВИРІБ, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА:
- упаковку, яка не повинна мати жодних пошкоджень;
- термін придатності виробу;
- наявність інструкції (українською мовою);
- зазначення способів безпечного поводження і використання;
- зазначення вікових вимог до покупця;
Здійснюючи покупку, ви можете попросити у продавця сертифікат якості.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З НАЙПОШИРЕНІШИМИ З ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ:
– хлопавку не можна спрямовувати в обличчя або на освітлювальні прилади;
– не можна застосовувати її поблизу полум’я свічок або розжарених спіралей;
– дітям дозволено висаджувати в повітря хлопавки лише у присутності дорослих;
– забороняється носіння піротехнічних виробів у кишенях, за гніт і без упакування;
– не можна розбирати піротехнічні вироби;
– піротехнічний виріб ручного запуску повинен мати сповільнювач, що забезпечує безпеку запуску і час, за який необхідно встигнути покинути небезпечну зону;
– не можна застосовувати бенгальські вогні поблизу легкозаймистих і горючих речовин.
ПАМ’ЯТАЙТЕ: неакуратне поводження з піротехнічними виробами може призвести до пожежі або завдати шкоди вашому здоров’ю!
ЩАСЛИВОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВАМ НОВОГО РОКУ !!!