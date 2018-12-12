ТРИ МІТИНГИ ПРОХОДЯТЬ ПІД КАБМІНОМ

У здания Кабинета министров в Киеве проходит митинг работников Укрпочты и строителей, передает Соцпортал.
Участники акции утверждают, что Укрпочта сокращает рабочие дни и планирует сокращать работников, поэтому они выступают против этого.
Строители, в свою очередь, выступают за поддержку реформ в Государственной архитеркурно-строительной инспекции, борьбу с незаконными стройками и упрощение подачи документов на получение разрешений на строительство
Кроме того, у правительства проходит акция представителей народного совета противодействия корупции, которые требуют прекратить коррупционные преступления на одесской таможне.