СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

Це професійне свято. Його щороку відзначають саме 12 грудня, після встановлення Указом Президента від 18.10.1997 року. Вперше ці війська сформували в Збройних Силах України ще в 1996 році. Підставою став Указ президента відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні Сили України». В Україні це найчисленніші війська, які за чисельністю складають майже половину всіх Збройних Сил України. Сухопутні війська відіграють важливу роль, виконуючи свої функції не тільки у воєнний, але й у мирний час.
До складу Сухопутних військ Збройних Сил України входять: механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони. Сьогодні всі, хто має відношення до цих військ, святкують своє професійне свято.