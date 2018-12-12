ДОНЕЧЧИНА: ВИЛУЧЕНО КОНТРАФАКТНОГО ТЮТЮНУ НА 2,6 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

В рамках операції «Акциз-2018» триває проведення податковою міліцією Донеччини заходів, спрямованих на упередження збитків та додаткові надходження до держбюджету.
Днями співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області та спеціального підрозділу податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, спільно з працівниками Служби безпеки України та Прокуратури Донецької області, в рамках проведення операції «Акциз-2018» та оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження, раніш внесеного СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (факт зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів), проведено огляд приміщення, розташованого у м. Слов’янськ Донецької області.
У ході огляду складського приміщення, проведеного в рамках кримінального провадження, з незаконного обігу вилучено тютюнові вироби загальною кількістю майже 65 тис. пачок на суму орієнтовно 2,6 млн гривень.
Слідство триває.