ДВОЄ МЕШКАНЦІВ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОБІКРАЛИ ПЕНСІОНЕРКУ

Дільничні офіцери Покровського відділу поліції встановили викрадачів воріт у с. Калиново Покровського району. Викрадене майно вилучено та буде повернуто законній власниці. Правопорушникам загрожує до 5 років в’язниці.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулася 70-річна мешканка с. Калинове Покровського району. Жінка повідомила, що з її приватного домоволодіння невідомі викрали ворота.
Під час перевірки було встановлено, що пенсіонерка деякий час не мешкала у цьому будинку, а коли повернулася побачила, що ворота зникли.
В ході встановлення правопорушників, поліцейські «вийшли на слід» двох місцевих мешканців 34 та 44 років, які були причетні до цього злочину.
З’ясувалося, що чоловіки знали, що хазяйки тривалий час немає вдома. Тому вночі вони знали металеві ворота та здали їх до пункту прийому металобрухту. Отримані кошти були витрачені крадіями на придбання горілки.
Під час перевірки з’ясувалося, що один зі зловмисників вже був засуджений за скоєння кримінального правопорушення, але на шлях виправлення не став.
Майно, здобуте злочинним шляхом, вилучено та буде повернуто законній власниці.
Відносно правопорушників відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Таким чином крадіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області