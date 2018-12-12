ГОРОСКОП НА 12 ДЕКАБРЯ

Овен
Овны, постарайтесь не принимать участие в интригах. Не вмешивайтесь в чужие дела, чтобы в конечном итоге не выйти крайним.
Телец
Ваша невнимательность может привести к финансовым потерям. Постарайтесь сосредоточиться. Для того, чтобы день прошел отлично, хорошо питайтесь и не нервничайте.
Близнецы
Ваши фантазии скоро станут явью. Не бойтесь всего прекрасного, что скоро постучится к вам в дверь, и хватит искать подвохи.
Рак
Отложите до лучших времен принятие важных решений. Даже если на вас будут давить другие люди.
Лев
Откажитесь от закоренелых вредных привычек. Вы боитесь, что не сможете с этим справиться? Очень даже зря!
Дева
Примите ситуацию такой, какая она есть. Вы не можете перерисовать мир под себя, но зато вполне реально изменить свое отношение ко всему.
Весы
Вы слишком много усилий вложили в одно дело, что боитесь его бросать. Но сами понимаете, иногда лучше вовремя поставить точку.
Скорпион
Скорпионы, устройте романтический завтрак. Вы так давно не баловали вторую половинку, это оставляет негативный отпечаток на отношениях.
Стрелец
Вам сегодня очень сильно повезет. Вы даже можете выиграть в лотерею или получить долгожданное повышение.
Козерог
Уделите хоть немного времени себе. Тогда сразу увидите, как люди станут по-другому к вам относиться.
Водолей
Критика звучит для каждого. Вы не получаете ее больше других, просто воспринимаете все слишком чувствительно. Отвлекитесь на что-то другое, кроме негатива.
Рыбы
Сегодня идеальный день для того, чтобы вы могли начать новое дело. Все идеи вдруг найдут способы реализации.