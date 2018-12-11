ПЕРЕВИЩЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СІЛЬРАДОЮ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СУДІ

Органами прокуратури Донеччини вживаються заходи щодо захисту інтересів держави у сфері земельних відносин.
Зокрема, Волноваською місцевою прокуратурою встановлено, що у квітні поточного року Галицінівською сільською радою Мар’їнського району укладено з фізичною особою попередній договір оренди земельної ділянки площею 51 га, розташованої за межами населеного пункту, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Однак вказаний правочин укладено з порушенням діючого законодавства, оскільки сільська рада не наділена повноваженнями щодо розпорядження землею державної форми власності.
Ураховуючи викладене, прокуратурою до Мар’їнського районного суду пред’явлено позов в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області про визнання недійсним укладеного договору та зобов’язання орендаря повернути ділянку, вартість якої складає понад 2 млн грн, до земель резерву.
Прес-служба прокуратури Донецької області