НА ДОНЕЧЧИНІ ПРИПИНЕНО ПРОТИЗАКОННИЙ ПРОДАЖ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області продовжує проведення заходів в рамках операції «Акциз-2018», спрямованих на упередження збитків та додаткові надходження до держбюджету.
Нещодавно співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області спільно з спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об`єднаних сил, Батальйоном спеціального призначення патрульної поліції «Харків» за координацією та спільно з прокуратурою Донецької області, при проведенні операції «Акциз – 2018» припинено незаконну діяльність 2-х АЗС та автогазозаправних пунктів без відповідних дозвільних документів.
В ході проведення оперативно-профілактичних заходів на території Донецького регіону у містах Маріуполь та Слов’янськ встановлено
факти незаконного збуту пально-мастильних матеріалів та скрапленого газу.
З незаконного обігу вилучено понад 17,5 тон пально-мастильних матеріалів та скрапленого газу на суму близько 411 тис гривень.
Відносно правопорушників складено 2 адміністративних протоколу за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За даними фактами матеріали спрямовано до територіальних судів для притягнення винних осіб до відповідальності.
Заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів тривають.