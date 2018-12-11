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МЕШКАНЕЦЬ НОВОГРОДІВКИ ОБІКРАВ ВЛАСНОГО ВІТЧИМА «АБИ ПРИДБАТИ НАРКОТИКИ»

11.12.2018 Новини, Події, Увага! Комментариев нет

Співробітниками Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження відносно молодого чоловіка, який викрав та продав водонагрівач для придбання наркозілля.

До поліції Селидового звернувся 46-річний мешканець Новогродівки, який повідомив, що з його квартири викрали водонагрівач.

З’ясувалося, що у квартирі чоловіка триває ремонт і хазяїн купив новий водонагрівач, але встановити його ще не встиг. Через деякий час його неодноразово судимий 30-річний пасинок, викрав з квартири новенький побутовий прилад та продав невідомому чоловіку.

Сам зловмисник пояснив, що вже тривалий час є наркозалежним, тому вирішив вчинити крадіжку аби роздобути гроші на придбання наркотиків.

Поліцейські розшукали нового хазяїна викраденого водонагрівача. Вилучений прилад буде повернутий законному власнику, а відносно крадія відкрито кримінальне провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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