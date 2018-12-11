МЕШКАНЕЦЬ КУРАХІВКИ НАМАГАВСЯ «ПІДЗАРОБИТИ» КРАДІЖКАМИ ВУГІЛЛЯ

Співробітниками Селидівського відділення поліції, під час скоєння крадіжки вугілля з вагону, затримано місцевого жителя. Речові докази вилучені, а крадію загрожує до 3 років позбавлення волі.
Ввечері минулого дня до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників залізничної станції Курахівка про те, що біля вантажного потягу знаходиться стороння особа.
Співробітники поліції, які прибули на місце за викликом, виявили 49-річного місцевого жителя, який скоював крадіжку вугілля. На момент прибуття правоохоронців чоловік вже встиг наповнити декілька мішків.
Крадій зізнався, що «пішов на діло аби підзаробити» та планував продати викрадене.
Під час перевірки було встановлено, що чоловік вже неодноразово засуджувався за скоєння кримінальних правопорушень.
Викрадене вугілля вилучено у якості речових доказів, а відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Таким чином, за бажання збагатитися в незаконний спосіб, правопорушник може знов опинитися за гратами на строк до 3 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області