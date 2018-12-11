ДОНЕЧЧИНА: ВРОЖАЙ ПОДАТКІВ ВІД АГРАРІЇВ РЕГІОНУ СКЛАВ МАЙЖЕ 195 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

Аграрії Донеччини вже завершили комплекс осінньо-польових робіт та відзвітували щодо врожаю сільськогосподарських культур у 2018 році. Також і місцеві бюджети отримали свій «врожай» податків – за 11 місяців 2018 року місцеві скарбниці Донецького регіону отримали від платників четвертої групи спрощеної системи оподаткування 194,9 млн грн єдиного податку. Надходження від сільгоспвиробників перевищили минулорічні на 4,8 млн гривень.
Сьогодні у Донецькій області 886 представників аграрного бізнесу обрали спрощену систему оподаткування. Лідерами зі сплати єдиного податку четвертої групи є аграрії, що перебувають на обліку у Волноваському районі, з результатам понад 32,6 млн грн, від агросектору Мангушського району надійшло 30,4 млн гривень. Трішки менше надійшло від сільгоспвиробників Покровського та Добропільського районів – 27,2 млн грн та 23,1 млн грн відповідно.
Нагадуємо, що до четвертої групи платників єдиного податку належать аграрії, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.
Ставка податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Її розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від площі земельних ділянок.