ГОРОСКОП НА 11 ДЕКАБРЯ

Овен
Сегодня вам важно серьезно подумать над тем, что вы будете делать дальше. Лучше присмотритесь к тому человеку, с которым захотели связать жизнь.
Телец
Абстрагируйтесь от общества! В этот вторник лучше не решать серьезных вопросов, а лучше плыть спокойно по течению.
Близнецы
Если что-то не будет получаться, пробуйте еще и еще. Не стоит опускать руки на половине пути…
Рак
Вы слишком часто не следите за тем, что говорите. Будьте более чуткими к своим близким, иначе потеряете все хорошее, что есть между вами.
Лев
Совсем скоро вы получите звонок из прошлого. Не стоит принимать близко к сердцу критику со стороны, это прямая провокация.
Дева
Следите за состоянием своего здоровья. Если будете халатно к нему относиться, получите неприятные последствия.
Весы
Все самые сложные задачи лучше делать прямо сегодня. Весы смогут справиться со всей работой без особых усилий.
Скорпион
С самого утра начните себя правильно настраивать. Позитивный лад – залог настоящего успеха. Помните про это!
Стрелец
Хватит копаться в себе, иначе доведете себя до сильной депрессии. Лучше займитесь саморазвитием.
Козерог
Не слушайте мнение других людей, больше необходимо полагаться на свой опыт. К тому же у вас его предостаточно!
Водолей
Судьба преподнесет вам настоящий подарок, главное – не спугните его своим настроением. Встречайте все новости с улыбкой.
Рыбы
Вы будете напуганы своим сном, но не стоит воспринимать все прямо. Быть может, это «сон наоборот»?