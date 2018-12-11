ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 ГРУДНЯ 11.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1944 — відділ УПА атакував радянські держустанови та казарми НКВС в Яремчі на Станіславщині1946 — американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН — при ООН створили Дитячий фонд — ЮНІСЕФ — у Великій Британії запатентували перший програмувальний комп’ютер1957 — музикант Джері Лі Льюїс одружився з 14-літньою кузиною. Довідавшись про це, американська публіка бойкотувала його записи1961 — американський авіаносець доправив у Сайгон бойові гелікоптери — почались перші прямі поставки зброї уряду Південного Вьетнаму у боротьбі з червоними партизанами1963 — Френк Сінатра заплатив викуп в $240 тисяч за свого сина.1972 — Юджин Сернан і Гаррісон Шмітт (астронавти космічного корабля «Аполлон-17») востаннє (станом на 2012) вийшли на поверхню Місяця, провівши у долині Таурус-Літтров 75 годин. Це була 6-а в історії висадка людей на Місяць1979 — біля будинку дипломатичного представництва СРСР при ООН у Нью-Йорку підірвано саморобну бомбу. Ніхто не постраждав1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду (о 12:27)1987 — в Єгипті в результаті зіткнення шкільного автобуса з потягом загинули 42 дитини1988 — поблизу Ленінакана, під час заходу на посадку розбився «Іл-76» із командою рятувальників, які летіли на допомогу жертвам землетрусу у Вірменії. Всі 78 пасажирів та екіпаж загинули1993 — тріумф репера Снупа Дога (його дебютний альбом Doggy Style очолив чарт США)1993 — вітальну телеграму Хрущова Гагаріну (12 квітня 1961) на аукціоні у Нью-Йорку продали за $ 68 500 (світовий рекорд вартості телеграм)1997 — ухвалили Кіотський протокол — міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів1998 — аеробус A310-200 «Тайських авіаліній» зазнав катастрофи біля аеропорту «Сурат Тані» (Таїланд), загинула 101 людина2000 — музикант Річард Ешкрофт одержав виробничу травму, упавши зі сцени в Бірмінгемі та зламавши два ребра2000 — в Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту2003 — в Україні почав роботу перший кінодистриб’ютор артхаусного кіно — «Артхаус Трафік»2008 — вдова письменника Олександра Солженіцина відкрила офіційний сайт2013 — невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ