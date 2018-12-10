У ПОКРОВСЬКУ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЖЕЖІ ЗАГИНУЛА ЖІНКА

10 грудня о 12:37 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Чайковського у м. Покровськ Донецької області. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 9-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події рятувальники з’ясували, що займання сталося в господарчій споруді приватного домоволодіння. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки.
Пожежа була локалізована о 12:57 та ліквідована — о 13:02.
Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
ГУ ДСНС України у Донецькій області