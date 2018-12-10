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У ПОКРОВСЬКУ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЖЕЖІ ЗАГИНУЛА ЖІНКА

10.12.2018 Новини, Увага! Комментариев нет

10 грудня о 12:37 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Чайковського у м. Покровськ Донецької області. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 9-го Державного пожежно-рятувального загону.

На місці події рятувальники з’ясували, що займання сталося в господарчій споруді приватного домоволодіння. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки.

Пожежа була локалізована о 12:57 та ліквідована — о 13:02.

Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

ГУ ДСНС України у Донецькій області

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