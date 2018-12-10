У МИРНОГРАДІ ПРОВАЛИВСЯ КОЛЕКТОР

У Мирнограді по вул. Полтавська стався провал самотечного колектору діаметром 1000. Колектор обслуговується Мирноградським ВУВКГ, проведені превентивні заходи щодо перекриття проїзду. Про це повідомила у Фейсбук заступник мирноградського міського голови Римма Дроздова. За її словами: «Повідомлені відповідні служби МНС, МВД, КП «Компанія» Вода Донбасу», Департамент ЖКГ Донецької ОДА, ККСН м. Мирноград. Про заборону проїзда повідомлені служби таксі, спецтранспорт Швидкої допомоги, Мирноградської ЦМЛ, тощо».