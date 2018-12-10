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ПЕРЕЛІК УКРИТТІВ В МЕЖАХ МІСТА ПОКРОВСЬК

10.12.2018 Новини, Увага! Комментариев нет

Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи Покровської міської ради надає інформацію щодо наявності на території міста Покровськ найпростіших укриттів:

м-н Лазурний 31
м-н Лазурний 78 б1
м-н Лазурний 671
м-н Лазурний 681
м-н Лазурний 691
м-н Лазурний 701
м-н Сонячний 181
м-н Сонячний 271
м-н Сонячний 291
м-н Сонячний 351
м-н Сонячний 2а,б1
м-н Сонячний 261
м-н Шахтарський 26 в,г1
м-н Шахтарський 26 б1
м-н Шахтарський 31
м-н Шахтарський 331
м-н Шахтарський 131
м-н Южний 101
м-н Южний 151
м-н Южний 161
м-н Южний 191
пр-т Шахтобудівельників  121
пр-т Шахтобудівельників  131
пр-т Шахтобудівельників  151
пр-т Шахтобудівельників  22 а1
пр-т Шахтобудівельників  91
пр-т Шахтобудівельників  231
пр-т Шахтобудівельників  251
вул.Лихачева 121
вул.Лихачева 171
вул.Лихачева 131
вул.Лихачева 91
вул.Лихачева 71
вул.Європейска (Горького) 591
вул.Поштова (Соціалістична) 111
вул.Поштова (Соціалістична) 281
вул.Поштова (Соціалістична) 321
вул.Поштова (Соціалістична) 341
вул.Поштова (Соціалістична) 241
вул.Руднєва 801
пл.Шибанкова 51
вул.Колосова 71
вул.Степана Бовкуна (Правди)21
вул.Таманова 171
вул.Таманова 11
вул.Таманова 151
вул.Степана Бовкуна (Правди) 181
 вул.Раздольна 11
вул.Раздольна 31
вул.Заводська (Примакова) 8 а1
вул.Шмідта 12 а1
вул.Шмідта 135 а1
вул.Шмідта 1371
вул.Шмідта 137 а1
вул.Шмідта 1491
вул.Маршала Москаленка (40 років Жовтня) 1421
вул.Маршала Москаленка (40 років Жовтня)1441
вул. Центральна (Свердлова) 1181
вул. Центральна (Свердлова)1471
вул. Центральна (Свердлова)1481
вул.Залізнична (Шота) 781
вул.Залізнична (Шота) 1931
пр-кт Миру 161
вул.Прокоф’єва (Леніна) 861
вул.Прокоф’єва (Леніна)1091
вул.Прокоф’єва (Леніна)1231
вул.Прокоф’єва (Леніна)1251
вул.Прокоф’єва (Леніна)841
м-н Горняк 11
Покровський професійний ліцей вул.Дніпропетровська, 11
м. Красноармійськ вул. Маршала Москаленка (40 років Жовтня),1421
 КМУ «ЦПМСП»

Амбулаторія № 2,

вул.Поштова (Соціалістична),34

1
КМУ «ЦПМСП»

Амбулаторія № 5,

с.Шевченко,

вул. Зелена,1

1
м. Покровськ , вул  Степана Бовкуна (Правди), буд. 20 а1
м. Покровськ, вул. Руднєва, 73:

— центральний корпус ЦРЛ;

1
м. Покровськ, вул. Руднєва, 73 акушерсько-гінекологічний корпус ЦРЛ1
ЗОШ № 2, м-н Південний1
ЗОШ № 3, вул. Поштова (Соціалістична), 31
ЗОШ № 4, вул.Таманова,161
ЗОШ № 6, вул.Тюленіна, 11
Родинська ЗОШ № 8

вул. Перемоги, 6

2
ЗОШ № 9,  м-н  Шахтарський1
КНВК, м-н Лазурний

Основна будівля

1
Початкова школа1
ЗОШ № 15(котельня)

вул. Гоголя,7

1
Родинська ЗОШ № 35

вул. Шахтарська, 19

1
Родинська ЗОШ №36

вул. Паркова, 2

1
БТДЮ (ЗОШ № 35)

вул. Шахтарська, 19

1
КДНЗ № 4, вул. Шмідта, 141а1
КДНЗ № 7, вул. Шибанкова, 111
КДНЗ № 8, м-н Південний1
КДНЗ № 11,

вул. Шмідта, 1

1
КДНЗ № 36

м. Родинське,

вул. Перемоги, 10

1
КДНЗ № 37

м. Родинське, вул. Островського, 7

1
КДНЗ № 38

м. Родинське, вул. Миру, 13

1
КДНЗ № 39

м. Родинське, вул. Пушкіна, 20

1
КДНЗ № 42

м-н  Шахтарський

1
КДНЗ № 43

м-н Сонячний

1
пл.Шибанкова, 21
вул. Європейська (Горького), 53 гуртожиток №21
вул.Центральна (Свердлова), 144 гуртожиток №11

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