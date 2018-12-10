ПЕРЕЛІК УКРИТТІВ В МЕЖАХ МІСТА ПОКРОВСЬК

|м-н Лазурний 3
|1
|м-н Лазурний 78 б
|1
|м-н Лазурний 67
|1
|м-н Лазурний 68
|1
|м-н Лазурний 69
|1
|м-н Лазурний 70
|1
|м-н Сонячний 18
|1
|м-н Сонячний 27
|1
|м-н Сонячний 29
|1
|м-н Сонячний 35
|1
|м-н Сонячний 2а,б
|1
|м-н Сонячний 26
|1
|м-н Шахтарський 26 в,г
|1
|м-н Шахтарський 26 б
|1
|м-н Шахтарський 3
|1
|м-н Шахтарський 33
|1
|м-н Шахтарський 13
|1
|м-н Южний 10
|1
|м-н Южний 15
|1
|м-н Южний 16
|1
|м-н Южний 19
|1
|пр-т Шахтобудівельників 12
|1
|пр-т Шахтобудівельників 13
|1
|пр-т Шахтобудівельників 15
|1
|пр-т Шахтобудівельників 22 а
|1
|пр-т Шахтобудівельників 9
|1
|пр-т Шахтобудівельників 23
|1
|пр-т Шахтобудівельників 25
|1
|вул.Лихачева 12
|1
|вул.Лихачева 17
|1
|вул.Лихачева 13
|1
|вул.Лихачева 9
|1
|вул.Лихачева 7
|1
|вул.Європейска (Горького) 59
|1
|вул.Поштова (Соціалістична) 11
|1
|вул.Поштова (Соціалістична) 28
|1
|вул.Поштова (Соціалістична) 32
|1
|вул.Поштова (Соціалістична) 34
|1
|вул.Поштова (Соціалістична) 24
|1
|вул.Руднєва 80
|1
|пл.Шибанкова 5
|1
|вул.Колосова 7
|1
|вул.Степана Бовкуна (Правди)2
|1
|вул.Таманова 17
|1
|вул.Таманова 1
|1
|вул.Таманова 15
|1
|вул.Степана Бовкуна (Правди) 18
|1
| вул.Раздольна 1
|1
|вул.Раздольна 3
|1
|вул.Заводська (Примакова) 8 а
|1
|вул.Шмідта 12 а
|1
|вул.Шмідта 135 а
|1
|вул.Шмідта 137
|1
|вул.Шмідта 137 а
|1
|вул.Шмідта 149
|1
|вул.Маршала Москаленка (40 років Жовтня) 142
|1
|вул.Маршала Москаленка (40 років Жовтня)144
|1
|вул. Центральна (Свердлова) 118
|1
|вул. Центральна (Свердлова)147
|1
|вул. Центральна (Свердлова)148
|1
|вул.Залізнична (Шота) 78
|1
|вул.Залізнична (Шота) 193
|1
|пр-кт Миру 16
|1
|вул.Прокоф’єва (Леніна) 86
|1
|вул.Прокоф’єва (Леніна)109
|1
|вул.Прокоф’єва (Леніна)123
|1
|вул.Прокоф’єва (Леніна)125
|1
|вул.Прокоф’єва (Леніна)84
|1
|м-н Горняк 1
|1
|Покровський професійний ліцей вул.Дніпропетровська, 1
|1
|м. Красноармійськ вул. Маршала Москаленка (40 років Жовтня),142
|1
| КМУ «ЦПМСП»
Амбулаторія № 2,
вул.Поштова (Соціалістична),34
|1
|КМУ «ЦПМСП»
Амбулаторія № 5,
с.Шевченко,
вул. Зелена,1
|1
|м. Покровськ , вул Степана Бовкуна (Правди), буд. 20 а
|1
|м. Покровськ, вул. Руднєва, 73:
— центральний корпус ЦРЛ;
|1
|м. Покровськ, вул. Руднєва, 73 акушерсько-гінекологічний корпус ЦРЛ
|1
|ЗОШ № 2, м-н Південний
|1
|ЗОШ № 3, вул. Поштова (Соціалістична), 3
|1
|ЗОШ № 4, вул.Таманова,16
|1
|ЗОШ № 6, вул.Тюленіна, 1
|1
|Родинська ЗОШ № 8
вул. Перемоги, 6
|2
|ЗОШ № 9, м-н Шахтарський
|1
|КНВК, м-н Лазурний
Основна будівля
|1
|Початкова школа
|1
|ЗОШ № 15(котельня)
вул. Гоголя,7
|1
|Родинська ЗОШ № 35
вул. Шахтарська, 19
|1
|Родинська ЗОШ №36
вул. Паркова, 2
|1
|БТДЮ (ЗОШ № 35)
вул. Шахтарська, 19
|1
|КДНЗ № 4, вул. Шмідта, 141а
|1
|КДНЗ № 7, вул. Шибанкова, 11
|1
|КДНЗ № 8, м-н Південний
|1
|КДНЗ № 11,
вул. Шмідта, 1
|1
|КДНЗ № 36
м. Родинське,
вул. Перемоги, 10
|1
|КДНЗ № 37
м. Родинське, вул. Островського, 7
|1
|КДНЗ № 38
м. Родинське, вул. Миру, 13
|1
|КДНЗ № 39
м. Родинське, вул. Пушкіна, 20
|1
|КДНЗ № 42
м-н Шахтарський
|1
|КДНЗ № 43
м-н Сонячний
|1
|пл.Шибанкова, 2
|1
|вул. Європейська (Горького), 53 гуртожиток №2
|1
|вул.Центральна (Свердлова), 144 гуртожиток №1
|1