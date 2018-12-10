МОЗ: У РЕГІОНИ НАПРАВИЛИ МАЙЖЕ 400 ТИСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНИ ВІД КОРУ

У регіони України направили 392 тисячі доз вакцини виробництва США від кору, паротиту та краснухи. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я.
«Пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де нині реєструється найбільше випадків захворювання на кір. МОЗ України закликає департаменти охорони здоров’я ОДА максимально оперативно зробити подальший перерозподіл в межах області, а також контролювати ситуацію із залишками вакцин в закладах охорони здоров’я області», – зазначили у МОЗ.
У міністерстві підкреслили, що нинішня поставка вакцин – планова.
Наступна поставка вакцин цього типу запланована на кінець поточного місяця.
Минулого тижня в МОЗ заявили, що захворюваність на кір в Україні продовжує зростати. За інформацією міністерства станом на 4 грудня, з початку року в Україні на кір захворіли 44 386 людей (16,5 тис. дорослих та 27тис. дітей).
Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.