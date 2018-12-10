З 1 СІЧНЯ МІНІМАЛКА В УКРАЇНІ 4173 ГРН. ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ДЕРЖБЮДЖЕТ

7 грудня Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Документ вступить в силу 1 січня 2019 року.
23 листопада Верховна Рада схвалила проект Державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому, за нього проголосували 240 народних депутатів.
Доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1 306,6 млрд грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету 1 183,7 млрд грн.
Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1 406,3 млрд грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету – 1 261,6 млрд грн.
Для забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році він складав 2,4 %).
У 2019 році зросте фінансування таких пріоритетних для країни напрямків:
Соціальний захист
167,5 млрд грн передбачено на виплати пенсій. На 200 млн грн уряд збільшує видатки для забезпечення дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, а також для закладів з умовами, що наближені до сімейних. Загалом ці видатки складають 717,7 млн грн.
Підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн відбудеться з 1 січня.
Розмір прожиткового мінімуму у 2019 році у порівнянні з 2018 роком зросте на 9,4%.
Безпека та оборона
Загальний ресурс на цей напрям зросте порівняно з 2018 роком на 33,3 млрд грн та складе 212 млрд грн (5,4 % ВВП).
Освіта
247,2 млрд грн — загальний обсяг видатків по зведеному бюджету (загальний та спеціальний фонд).
Обсяг освітньої субвенції врахований у сумі 69,6 млрд грн. Вона піде виключно на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі приватних), а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в частині надання повної загальної середньої освіти.
Охорона здоров’я
Загальний обсяг видатків на охорону здоров’я по зведеному бюджету становить 131,7 млрд грн ,що на 15,3 млрд грн (на 13,1%) більше, ніж відповідні показники поточного року. Сюди увійшли видатки на реформу фінансування системи охорони здоров’я.
На реалізацію програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги закладено 15,2 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж у поточному році.
На розвиток системи екстреної медичної допомоги виділено 1 млрд грн.
Розвиток дорожньої інфраструктури
У спеціальному фонді передбачені кошти для Державного дорожнього фонду в сумі 50,4 млрд. грн. (із загального обсягу фінансового ресурсу на розвиток доріг 55,6 млрд грн), що на 17,5 млрд грн, або у 1,5 рази більше, ніж аналогічні видатки у 2018 році.