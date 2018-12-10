З НАГОДИ ДНЯ ЗСУ НА ДОНЕЧЧИНІ ВІДБУВСЯ ОФІЦЕРСЬКИЙ БАЛ

8 грудня на Донеччині з нагоди Дня Збройних сил України вже вдруге відбувся офіцерський бал. Свято, яке відбулось у Добропіллі, зібрало на паркеті бойових офіцерів, прикордонників, представників обласної та міської влади.
Урочистим привітанням відкрив захід Командувач об’єднаних сил Сергій Наєв .
«Сьогодні ми відзначаємо чергову річницю Збройних сил України. За останні чотири роки для нашого народу самим вірним, самим надійним союзником стала українська армія. Саме завдяки їй Україна має можливість мирно жити, розвиватися та будувати нове життя. Саме завдяки тим, хто знаходиться в окопах на передовій ми мали змогу зібратися тут, щоб відзначити це свято. Другий рік поспіль ми проводимо офіцерський бал і я сподіваюся, що ця традиція буде продовжуватися, тому що українські офіцери Збройних сил – це кращі з кращих. Сьогодні українська армія є високоорганізованим боєздатним військом, яке має досвід ведення гібридної війни, якого не мають інші армії світу. Користуючись нагодою, дозвольте привітати вас з цим святом, побажати добробуту, віри в себе та в Україну! Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!»
Також з нагоди свята військовослужбовці Збройних сил України, Служби безпеки та Державної прикордонної служби отримали подяки, грамоти та цінні подарунки від Донецької ОДА та Командування операції об’єднаних сил.
В ході заходу відбувся благодійний аукціон, на якому були представлені творчі доробки талановитих дітей Донеччини. Кошти, зібрані на аукціоні, будуть направлені на придбання медичного обладнання для військового шпиталю у м. Часів Яр.