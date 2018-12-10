ЗЛОВМИСНИКИ ЗАБЛОКУВАЛИ ТЕЛЕФОННІ СІМ-КАРТИ ДВОХ МЕШКАНОК ПОКРОВСЬКА

13 тисяч гривень зникли з банківського рахунку 44-річної покровчанки одразу після того, як вона назвала «представнику» одного з мобільних операторів свій номер телефону. Того ж дня за аналогічною схемою зловмисники вкрали 500 гривень ще в однієї мешканки Покровська. За обома фактами правоохоронцями відкриті кримінальні провадження.
В один день до Покровського відділу поліції звернулось одразу дві місцеві мешканки із скаргами на те, що невідомі спочатку заблокували сім-карти їхніх телефонів, а потім спустошили банківські рахунки.
Обидві потерпілі розповіли один і той же «сценарій» злочину: жінкам телефонував незнайомець, називався «менеджером» відомого мобільного оператора і просив назвати телефонні номери, якими жінки користуються частіше за все, мотивуючи тим, що це необхідно для «ідентифікації». Довірливі покровчанки повідомляли номери телефонів та коли розмова із незнайомцем закінчувалась, сім-карти виявлялися заблокованими. Обидві потерпілі вказували на те, що їх номера телефонів були прив’язані до банківського рахунку, таким чином отримана зловмисником інформація «відкрила» йому доступ до чужих заощаджень.
За даними випадками відкриті кримінальні провадження за ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для злодія покарання у вигляді 3-х років тюремного ув’язнення.
Правоохоронці застерігають:
— не повідомляйте незнайомим людям свої особисті дані, номери телефонів, а також номери та коди банківських карток;
— не прив’язуйте свій фінансовий телефон до сторінок в соцмережах;
— а краще – майте окремий номер телефону для фінансових операцій, який більше ніде не використовується.
Покровський відділ поліції
Донецької області