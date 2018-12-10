ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НА ДОНЕЧЧИНІ СПЛАЧЕНО ПОНАД 606 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

Протягом січня-листопада 2018 року за використання природних багатств Донецької області – надр, водних ресурсів та лісів – надійшло понад 606,5 млн гривень. Сплачена цьогоріч сума так званих рентних платежів майже на 70 млн грн, або на 13% перевищує минулорічні показники.
У загальній сумі надходжень найбільша частка, а це майже 80%, припадає на рентну плату за користування надрами, що безумовно пов’язано зі специфікою регіону, а саме – з вугільно-видобувною галуззю. Так, за одинадцять місяців 2018 року зведений бюджет країни отримав 483,2 млн грн зазначеного податку.
На рентну плату за спеціальне використання води припадає більше 22% від загальних надходжень рентних платежів, або 134,9 млн гривень.
Також рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів поповнила місцеві бюджети на більш, ніж 1 млн гривень.
Податкові надходження за використання природних багатств регіону є вагомим джерелом фінансування місцевих громад – з початку року до місцевих скарбниць надійшло понад 190 млн грн сплачених рентних платежів, що надає змогу фінансувати потреби бюджетної сфери на місцях та соціальні програми по екологічному оздоровленню та відновленню природних ресурсів Донецького регіону.