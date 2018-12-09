9 ГРУДНЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГІЯ ПОБІДОНОСЦЯ: ЩО МОЖНА І НЕ МОЖНА РОБИТИ В ЦЕЙ ДЕНЬ

9 грудня в церкві відзначається День святого Георгія Побідоносця, а в народі – свято Юріїв день. Дізнайтеся про прикмети, історію та традиції свята Юріїв день, що можна і не можна робити 9 грудня.
У християнській традиції два рази в рік відзначають дні, присвячені пам’яті святого великомученика Георгія Побідоносця – 6 травня, Юрій Весняний – день стpати великомyченика і 9 грудня – це дата, присвячена річниці освячення Ярославом Мудрим храму на честь Георгія Побідоносця в Києві. Це свято в народі також називають Єгорій Осінній, Осінній Юрїїв день (за старим календарем відзначався 26 листопада), Єгорій Зимовий, Юрій Холодний, Єгорій Хоробрий, Єгорій вовчий заступник або Єгоров день.
Християни здавна шанували Георгія Побідоносця як повелителя воїнів і хліборобів. І до сих пір Георгія вважають одним з найвідоміших святих у християнстві усього світу. У народі святий Георгій вважається також покровителем тварин, причому не тільки домашніх, але і диких, хижих – ведмедів і вовків. Святого Георгія часто називають покровителем вовків, називаючи їх відданими псами Єгорія Хороброго. Про святого Георгія і вовків складено чимало цікавих легенд. Вважається, що на Юріїв день у вовків весілля і що вони до Різдва зграями ходять.
У Києві Ярославом Мудрим було закладено Георгіївську церкву і освячена вона митрополитом Іларіоном між +1051 і 1054 роками. День освячення Георгіївської церкви – 26 листопада – став великим святом: в легенді говориться, що Ярослав Мудрий «заповів по всій Русі творити свято святого Георгія».
Традиції в цей день для наших предків були досить важливими: Напевно, багато хто з вас чули прислів’я «Ось тобі, бабусю, і Юріїв день», що позначає втрачені можливості. Прийнято вважати, що для того, щоб жити в достатку і не мати боргів, то обов’язково потрібно позбутися від боргів або розплатитися за рахунками до свята (9 грудня). Вирушаючи в далеку дорогу 9 грудня обов’язково слід відслужити молебень про сприятливе закінчення майбутньої подорожі. Вважалося, що на Юрія зима повністю вступає в свої права. До 9 грудня наші пращури забивали вікна і оббивали двері повстю, щоб захистити свої хати від тріскучих морозів. У цей день молилися Георгію з проханнями про захист домашнього господарства, про здоров’я і безпеку худоби, щоб хижаки не чіпали її. Для захисту домашніх тварин селяни кидали жаринки у воду, а потім кілька штук заносили в сарай з худобою.
Прикмети на Юріїв день 9 грудня: Якщо до 9 грудня випало багато снігу, то до 6 травня (на свято Георгія весняного) все розтане і виросте нова трава. Якщо на Юріїв день холодно або вдарив мороз, то зима обіцяє бути дуже суворою і довгою. Почути вовче виття недалеко від будинку – до сильних морозів. Іній на землі на Юріїв день – до хорошого урожаю. Сильний вітер 9 грудня: чекайте тріскучих морозів. Якщо на 9 грудня весь день мете заметіль, то буде раннє напування бджіл. Без Юр’єва наказу і сірий (вовк) ситий не буде. На що вовк сірий, а й той за законом живе: що Єгорій скаже, на тому все й порішили.