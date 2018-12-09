У ПОКРОВСЬКУ ЗУСТРІЛИСЯ ЕКОЛОГИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фестивалем та флешмобом юні екологи Донеччини підсумували цьогорічну програму «Екологічними стежками рідної України».
Заходи відбулися у Покровську. На них з’їхалося близько трьох сотень школярів із різних куточків області. Діти ділилися враженнями, отриманими під час мандрівок Україною, та по завершенню фестивалю розгорнули прапор Всеукраїнської екологічної ліги.
Освітньо-виховний захід «Екологічними стежками України» Донецька обласна адміністрація проводить вже третій рік поспіль. Коштом обласного бюджету фінансуються поїздки Україною для школярів-переможців природознавчих олімпіад і конкурсів. Він користується популярністю серед дітлахів — лише у цьому році у ньому взяли участь понад півтори тисячі юних екологів Донеччини. Діти відвідали Шевченківські місця на Черкащині, Хмельниччину, Одесу, Львів, Запоріжжя, Київ, Дніпро, Харків, Чернівці та Карпати.