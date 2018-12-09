ПЕРЕВІРИТИ ЛЕГАЛЬНІСТЬ ЯЛИНКИ ДОПОМОЖЕ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

Для зручної та швидкої перевірки законності походження ялинки ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» розроблено програмне забезпечення для Android – yalynka.info.
Перевірка ялинки відбувається шляхом введення номеру з бирки або самоклейної етикетки, що прикріплена до ялинки, у мобільний додаток. Бирки та самоклейні етикетки містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. У випадку, якщо бирка/етикетка або інформація за номером в системі відсутня – це може свідчити про нелегальне походження ялинки.
Також ялинку можна перевірити на сайті yalynka.info.
При придбанні ялинок Держлісагентство громадян звертати увагу на наявність маркування уніфікованими засобами, а про факти зловживання або виявленні порушення повідомляти до територіальних органів Національної поліції та Держлісагентства.
За інформацією Держлісагентства